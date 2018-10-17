В Госдуме рассказали о концепции «государствообразующей роли русского народа»

Глава комиссии по духовно-нравственному воспитанию Совета по межнациональным отношениям, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал о новой концепции национальной политики страны, где будет прописана «государствообразующая роль русского народа».

«Каждый здравомыслящий человек понимает, что среди национального многообразия в единстве русской нации именно русский народ является градообразующим. Это фундамент стабильности и порядка. Я бы сказал, что русский народ – стержень нашей цивилизации», – приводит его слова «Фонтанка».

По его словам, после фиксации в документах «государствообразующей роли русского народа» в России будет необходимо знание русского языка независимо от населенного пункта, а также обязательное знание перечня из 100 русских писателей. Водолацкий не видит противоречия этой нормы базовым положениям Конституции, где прописано, что у Российской Федерации «многонациональный народ».

«У многообразия должна быть основа. Не будет фундамента, все многообразие рассыплется. Русский народ – фундамент», – сказал он.

По его словам, прописывание в Конституции «государствообразующей роли русского народа» обезопасит страну от внутренних и внешних угроз. Водолацкий объясняет распад СССР тем, что у страны как раз не было этого «фундамента».

«Есть государствообразующий народ – русский. Точка. Все остальные народы, которые сохраняют свои традиции, образуют российскую нацию. Как говорят наши спортсмены? Например, наш боец из Дагестана Хабиб Нурмагомедов или бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов говорят: «Я – россиянин». Роль русского народа не в порабощении, а в оказании помощи и содействии всем народам России, чтобы у нас было межнациональное и межконфессиональное согласие. А это может быть, когда русский народ всех объединяет», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин объяснял, что такое «правильный национализм». Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом его высказывании.