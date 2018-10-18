Путин объяснил слова о себе как о «самом эффективном русском националисте»

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» объяснил свои слова о том, что он самый эффективный русский националист.

Ведущий пленарной сессии напомнил ему о словах, сказанных в 2014 году. Тогда Путин заявил, что он самый большой и правильный националист в России. Президент пояснил ему, что имел в виду.

«Националисты, они о чем все время говорят, чем козыряют? Они говорят, что они самые лучшие защитники этноса, народа, нации. Российская Федерация, Россия с первых своих шагов складывалась как многонациональное государство. Она не существовала вечно, а была образована из различных славянских племен. На основе общего рынка, власти князя, единого языка, веры единой складывалась нация. Затем начало складываться государство, первичные его формы – и там было много финно-угорских народов. Сейчас мы находим много свидетельств тому, что они жили в центре современной европейской части России», – заявил президент.

Он добавил, что государство складывалось как многонациональное и многоконфессиональное, и существует множество веков именно благодаря тому, что в нем изначально «закладывалось толерантное отношение между представителями различных религий и наций».

«Это основа существования России. А если мы будем выпячивать вперед пещерный национализм, поливать грязью представителей других этносов, мы развалим страну», – сказал Путин.

Он пояснил, что именно в этом смысле он и сказал о себе, что является «самым правильным, настоящим и самым эффективным националистом».

«Но это не пещерный национализм, дурацкий и придурошный, который ведет к развалу нашей страны. Вот в чем разница. И у меня таких единомышленников почти 146 млн человек», – подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что государственно образующим народом России безусловно является русский народ.