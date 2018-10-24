Кремль оценил вероятность визита Путина в США

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что поездка главы государства Владимира Путина в США в 2018 году маловероятна.

«Вряд ли», – ответил Ушаков на вопрос журналиста, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит Путина в США.

Москва предложила Вашингтону формат встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Париже. До этого президент России сообщил помощнику лидера США по нацбезопасности Джону Болтону, где и когда готов встретиться с Трампом. Трамп, в свою очередь, подтвердил возможность проведения встречи с российским лидером.