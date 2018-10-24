Песков прокомментировал возможный визит Путина в США

Президент Владимир Путин готов посетить США с визитом, но конкретных решений пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «тема возможных обменов визитами действительно рефреном затрагивалась» в ходе переговоров Путина с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, однако «пока каких-то конкретных решений на этот счет нет», передает РИА «Новости».

Встреча российского лидера и президента США Дональда Трампа может состояться 11 ноября в Париже «на полях многосторонних мемориальных мероприятий, которые там будут проходить».

«Сейчас предстоит начать готовить эту встречу», – добавил Песков.

В целом же Москва готова обсуждать возможность визита в США Путина.

Пресс-секретарь главы государства сообщил также, что пока у президента нет планов посетить экономический форум в Давосе в начале 2019 года.

Тем временем продолжается работа по согласованию сроков визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию. Планов о проведении встречи уже на предстоящей неделе нет.

Ранее Москва предложила формат встречи Путина и Трампа в Париже.

До этого президент России сообщил помощнику лидера США по нацбезопасности Джону Болтону, где и когда готов встретиться с Трампом.

Трамп, в свою очередь, подтвердил возможность проведения встречи с российским лидером.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах, в которых пройдет встреча президентов России и США.