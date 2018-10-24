Путин высказался о кризисе в Ливии

Ситуация в Ливии сохраняет кризисный характер, но важно не допустить обострения в этой стране и искать пути восстановления суверенитета страны, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

«Российская сторона поддерживает итальянские усилия, направленные на содействие ливийскому урегулированию, в частности инициативу проведения 12-13 ноября в Палермо международной конференции по Ливии. Мы с господином премьер-министром сегодня об этом подробно говорили», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что Россия настаивает на территориальной целостности Ливии, передает ТАСС.

Гражданская война в Ливии началась после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи. Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны, признанное миром временное правительство страны имеет ограниченное влияние.

Между тем, на Западе активно обсуждают данные о работе в Ливии «десятков офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа», о чем сообщили британские СМИ. Официально Москва информацию опровергла, но источник, близкий к российскому Минобороны, подтвердил присутствие российских военных в Ливии.