Путин поблагодарил итальянцев за помощь российским болельщикам в Риме

Президент Владимир Путин в рамках встречи с главой итальянского правительства Джузеппе Конте в Кремле передал благодарность итальянской стороне за помощь, оказанную российским болельщикам, пострадавшим в римском метро.

«Я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро», – обратился президент к премьеру Италии, передает ТАСС.

Авария эскалатора на станции метро в Риме произошла перед футбольным матчем московского ЦСКА и Ромы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. При аварии пострадали 16 россиян.

В свою очередь Конте пригласил президента России посетить Италию с визитом в ближайшее время. «Я начнут встречу с пожелания. Мои пожелания таковы: я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию», – сказал премьер.