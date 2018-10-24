Путин поблагодарил итальянцев за помощь российским болельщикам в Риме

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24 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:36  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
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Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
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Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...
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В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...
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В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
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      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Путин поблагодарил итальянцев за помощь российским болельщикам в Риме

          24 октября 2018, 14:18

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин в рамках встречи с главой итальянского правительства Джузеппе Конте в Кремле передал благодарность итальянской стороне за помощь, оказанную российским болельщикам, пострадавшим в римском метро.

          «Я хотел бы со своей стороны передать через вас слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, который оказывает помощь российским футбольным болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро», – обратился президент к премьеру Италии, передает ТАСС.

          Авария эскалатора на станции метро в Риме произошла перед футбольным матчем московского ЦСКА и Ромы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. При аварии пострадали 16 россиян.

          В свою очередь Конте пригласил президента России посетить Италию с визитом в ближайшее время. «Я начнут встречу с пожелания. Мои пожелания таковы: я очень хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию», – сказал премьер. 


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