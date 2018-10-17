Шойгу заявил об ответе России на размещение дивизии США в Польше

Намерение польского правительства разместить на своей территории на постоянной основе дивизию вооруженных сил США не способствует укреплению региональной безопасности и вынуждает Москву принимать ответные меры, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу заявил на совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии, что планы Варшавы по размещению на постоянной основе на своей территории дивизии вооруженных сил США «контрпродуктивны и не способствуют сохранению стабильности и укреплению региональной безопасности», передает РИА «Новости».

В этих условиях Россия вынуждена «принимать ответные меры» и готовиться к нейтрализации возможной военной угрозы на всех направлениях.

Шойгу подчеркнул, что Москва не хочет втягиваться в военную конфронтацию с Западом и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере безопасности.

Ранее президент Польши Анджей Дуда оценил возможность размещения ракет США на территории страны после разрыва ДРСМД.