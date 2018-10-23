Дуда оценил возможность размещения ракет США в Польше после разрыва ДРСМД

Польша пока не рассматривала вопрос о размещении американского оружия в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на своей территории, заявил президент страны Анджей Дуда.

Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, что данный вопрос не был «предметом дискуссии ни между польскими властями и военными, ни в общественном пространстве», передает РИА Новости.

Он добавил, что считает действия США закономерным ответом на систематическое нарушение Россией договора РСМД. Кроме того, Польша якобы имеет сведения о прибытии очередных ракет в Калининград.

Ранее президент США Дональд Трамп объявлял, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. Возможным ответным шагом Москвы может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.

После Трамп заявил, что ДРСМД должен охватывать не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай. Пекин резко ответил на это требование.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что угрозой разрыва «ракетного договора» Вашингтон наступает на старые грабли.