Китай резко ответил на требование Трампа присоединиться к ДРСМД

Китай не потерпит шантажа, заявила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин, комментируя требование президента США Дональда Трампа присоединиться к Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Вчера я уже выразила позицию Китая: это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее», – цитирует Чуньин РИА «Новости».

По ее словам, Китай продолжит придерживаться оборонного характера своей национальной оборонной политики.

Она отметила, что Пекин рекомендует США дважды подумать перед принятием решения по этому вопросу.

В понедельник Дональд Трамп заявлял, что ДРСМД должен охватывать не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

Сотрудник американского Центра национальных интересов Гарри Казианис говорил, что это связано с растущей военной мощью Китая.

Ранее Трамп объявлял, что Соединенные Штаты выйдут из ДРСМД. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возможным ответом Москвы может стать принятие мер по восстановлению военного баланса.