В Кремле прокомментировали предложение о штрафах для самозанятых

Пока Кремль не сформировал позицию по предложению ввести штрафы для самозанятых граждан, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока, насколько мне известно, никаких позиций по этой теме не сформировано», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что ряд инициатив в сфере регулирования деятельности самозанятых подлежат проработке, в том числе в профильных комитетах Госдумы.

В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых. Один из документов предполагает штраф для тех, кто не платит налоги, в размере всего полученного дохода.

Ранее правительство России одобрило пакет из трех законопроектов, направленных на снижение налоговой нагрузки для самозанятых россиян.