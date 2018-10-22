Для самозанятых в Госдуме придумали серьезное наказание

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых; один из документов предполагает штраф для тех, кто не платит налоги, в размере всего полученного дохода.

«Тот механизм, который предлагается, он не просто льготный, а абсолютно комфортный. Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не платит, то он платит штраф в размере того дохода, который он получает. Это все абсолютно отлеживаемо», – передает слова председателя комиссии Андрея Макарова ТАСС.

Пакет законопроектов будет рассмотрен 25 октября.

Специальный налоговый режим для самозанятых предлагается ввести в качестве эксперимента. Он предназначен для россиян, которые получают доход от деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Первыми налог на профессиональный доход будут уплачивать самозанятые в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В том числе речь идет о тех, кто работает через интернет, и не получает более 2,4 млн рублей в год.

Эксперимент продлится 10 лет: начнется 1 января 2019 года, продлится до конца 2028 года.

Самозанятым предлагается регистрироваться в качестве налогоплательщика без визита в налоговый орган с помощью бесплатного мобильного приложения «Мой налог». Им предлагают уплачивать налог в размере 4% на доход. При этом в случае продажи товаров и услуг для юридических лиц и ИП ставка налога повышается до 6%.

Участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость, а также имеют право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов.

В начале октября правительство России одобрило пакет из трех законопроектов, которые направлены на снижение налоговой нагрузки для самозанятых россиян.