Кабмин поддержал снижение налогов для самозанятых

Правительство России одобрило пакет из трех законопроектов, которые направлены на снижение налоговой нагрузки для самозанятых россиян.

Специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» предусматривает снижение налоговой нагрузки на добросовестных самозанятых граждан с нынешних 13% до 4%.

«Если услуги оказываются не физическим лицам, а юридическим, ставка налога составит 6%», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

В экспериментальном режиме подобный налог будет отработан в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан, в будущем он может распространиться на все российские регионы.

Ранее сообщалось, что самозанятых россиян решили освободить от пенсионных взносов.