Макгрегор назвал победу Нурмагомедова справедливой

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор проанализировал свой бой с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и признал, что россиянин заслужил победу.

В своем Instagram ирландский боец отметил, что со спортивной точки зрения он выиграл у россиянина лишь третий раунд, в то время как с «бойцовской» стороны Нурмагомедов был хуже, потому что слишком много времени проводил в партере. В то же время Макгрегор признал, что Нурмагомедову удались «несколько хороших ударов»,

«Все честно и справедливо. Это был отличный бой, я получил удовольствие от происходящего», – подытожил Макгрегор.

Ранее тренер ирландского бойца Конора Макгрегора заявлял, что тот заинтересован в проведении боя-реванша с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пригласил Конора Макгрегора на турнир по самбо в Дагестан, простив за оскорбления.