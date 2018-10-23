МЧС оценило угрозу обрушения здания колледжа в Керчи

Угрозы обрушения здания политехнического колледжа в Керчи после взрыва нет, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

Главное управление МЧС по Ростовской области направило в Керчь диагностический комплекс «Стрела-П» для оценки состояния несущих конструкций здания колледжа после взрыва, передает ТАСС.

Были проведены исследования. По предварительным данным, «угрозы обрушения здания нет». В данный момент «специалисты проводят работу по обработке данных и подготовке служебной документации».

Во вторник в колледже возобновились занятия, однако обучение будет проходить в другом корпусе колледжа.

Для студентов проведут классные часы, на которых «будет доведен их последующий порядок обучения».

Отмечается, что ранее студентам была оказана психологическая помощь.

Напомним, в понедельник в Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, объявленный после трагических событий в Керчи.

На минувшей неделе, 17 октября, студент Владислав Росляков устроил бойню и подорвал бомбу в керченском колледже. Очевидцы сообщили, что его главной целью была директор учебного заведения.

Молодой человек планировал нападение с 2017 года.