В РПЦ отреагировали на слухи о приезде папы Римского в Москву

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что о визите папы Римского Франциска в Россию пока рано говорить.

«По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов: вопрос о визите римского папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом», – написал Легойда в понедельник в своем Telegram-канале.

При этом Легойда призвал пользователей доверять только «проверенным источникам», а не тем каналам, которые пишут имя митрополита Илариона с двумя буквами «л».

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в интервью газете Il Messaggero не стал комментировать слухи о возможном визите папы Римского в Москву.

«Это вопрос, который будет решаться в ходе двусторонних обсуждений между Римско-католической церковью и Московским патриархатом», – заявил Иларион, передает «Интерфакс».

Митрополит отметил, что отношения между православной и католической церквями на протяжении истории развивались «в достаточно сложном контексте».

«Эти сложности постепенно преодолеваются, но преодолены они еще не вполне. В православном народе существует очень большое предубеждение против католиков, и мы никоим образом не должны рисковать единством наших Церквей и миром в наших Церквах. Поэтому мы должны в наших взаимоотношениях продвигаться с той скоростью, с какой это возможно. С той скоростью, которая будет приемлема для нашего церковного народа», – добавил он.

Иларион напомнил об исторической встрече в 1964 году патриарха Константинопольского Афинагора с папой римским Павлом VI , когда произошло взаимное снятие анафем. После этого большинство афонских монастырей перестали поминать Константинопольского патриарха.

«Мы не должны создавать подобной ситуации, нужно двигаться постепенно и спокойно, чтобы не вносить соблазн в сердца наших верующих», – подчеркнул митрополит.

В понедельник в одним из Telegram-каналов написали о том, что Папа Римский якобы собирается приехать в Москву в следующем году. Сообщалось, что визит Папы Франциска покажет всему миру высокий статус РПЦ и Кремля в условиях кризиса отношений между церковью и Константинопольским патриархатом.

На прошлой неделе митрополит Иларион заявил, что обсудит с папой Римским Франциском ситуацию с церковным расколом на Украине и отношения РПЦ и Константинополя.

Ранее Священный синод Русской православной церкви признал невозможным общение с Константинопольским патриархатом после того, как патриарх Варфоломей признал каноническими раскольнические церкви Украины и снял анафему с их глав.