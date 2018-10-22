В гибели пропавшего на Камчатке ребенка-аутиста заподозрили медведя

Найдены одежда и фрагменты костей пропавшего летом пятилетнего Дениса Епихина, страдавшего аутизмом, сообщает СУ СК по Камчатскому краю.

В пятницу охотники нашли в 3 км от села Карымай одежду ребенка. На следующий день следственно-оперативная группа установила, что вещи разбросаны в трех местах на общем расстоянии 33 м, при этом некоторые из вещей «хаотично забросаны грунтом».

Удалось найти все «фрагменты одежды, в которой находился ребенок на момент исчезновения, кроме головного убора», сообщается на сайте управления. Одежда имеет множественные повреждения.

Кроме того, обнаружены три фрагмента костей, предположительно, человека.

Старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова сообщила, что рассматривают несколько версий случившегося, в том числе нападение медведя, передает «Интерфакс».

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).