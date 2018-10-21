Мамаева убрали с предматчевой заставки «Краснодара»

Футбольный клуб «Краснодар» убрал изображение полузащитника Павла Мамаева, арестованного по делу о побоях и хулиганстве, с предматчевой заставки стадиона.

Вместо Мамаева в ролике «Краснодара» появляется защитник Урош Спаич, сообщает RT.

В субботу стало известно, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с момента заключения под стражу заработали свыше 10,5 млн рублей.

Сейчас они находятся в обычных камерах СИЗО «Бутырка».

Ранее Кокорину и Мамаеву предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство». Более того, в их деле могут появиться две новых статьи.

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. После драк были возбуждены уголовные дела.