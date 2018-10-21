В историю с «вмешательством» России оказались втянуты американские стартапы

Bloomberg со ссылкой на данные Twitter утверждает, что безосновательно приписываемое России «вмешательство» в выборы в США осуществлялось с использованием американских стартапов.

По версии Bloomberg, «Агентство интернет-исследований» использовало сервисы RoundTeam, Dlvr.it и IFTTT, пишет «Фонтанка».

Указывается, что IFTTT, к примеру, позволяет автоматически публиковать сообщения в нескольких соцсетях из различных приложений.

Отмечается, что «российские боты» публиковали сообщения со сылками на уже удаленные или вовсе не существовавшие страницы.

IFTTT обещала проверить информацию и уменьшить возможные злоупотребления сервисом.