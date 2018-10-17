Twitter опубликовал базу аккаунтов, «влиявших» на выборы в США

Социальная сеть Twitter опубликовала список аккаунтов, которые якобы были причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

В заявлении говорится, что архив состоит из 3 тыс. 841 аккаунта, которые могут быть связаны с российским «Агентством интернет-исследования», а еще 770 пользователей базировались в Иране, пишет РенТВ.

По данным социальной сети, в архиве этих аккаунтов содержится свыше 10 млн сообщений и более 2 млн картинок, видео и анимированных картинок.

«Мы руководствуемся важнейшим принципом прозрачности, и хотели бы понимать, как именно оказывается иностранное влияние, и как осуществляются информационные кампании. Сегодня мы публикуем все аккаунты и связанный с ними контент, которые могут быть причастны к информационным операциям с 2016 года», – приводит «Интерфакс» слова из заявления руководства Twitter.

Напомним, США обвиняют Россию за якобы вмешательство в их выборы. В Америке создана специальная комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует «русский след».