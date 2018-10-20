Киевлянам выставили дополнительный счет за газ из-за отсутствия горячей воды

ПАО «Киевгаз» разослал жителям города квитанции на оплату газа с корректировками за период отсутствия горячей воды.

В квитанциях уточняется, что корректировки выставлены «на основании акта теплоснабженческой компании, в котором фиксируется срок отсутствия горячей воды», передает «Укринформ».

Корректировки составили сотни гривен.

В «Киевгазе» уточнили, что на период отсутствия горячего водоснабжения норма потребления газа составляет 5,4 м куб на одного человека (если не установлен индивидуальный газовый счетчик). При наличии горячей воды – 3,3 м куб.

При этом наличие электрических бойлеров не влияет на корректировку.

В «Укринформ» напомнили, что горячее водоснабжение в Киеве отсутствует с апреля.

В начале октября мэр Киева Виталий Кличко смеялся над оставшимися без горячей воды жителями Киева, посоветовав им подогреть холодную воду газом, которого «нам сейчас не дают».

Ранее в Сети бурно отреагировали на прозвучавшие на Украине заявления о пользе отказа от централизованного снабжения населения горячей водой.