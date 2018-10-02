Московских полицейских уволили за ранение мужчины из травмата

Двое полицейских, которые 30 сентября ранили мужчину на Дербеневской улицу, уволены из органов внутренних дел, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время оба сотрудника уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», – передает ее слова ТАСС.

Инцидент произошел 30 сентября. Тогда в полицию сообщили о конфликте на Дербеневской улице. Полицейские обнаружили на месте происшествия мужчину 1993 года рождения с ранениями от травматического оружия. Его госпитализировали.

По подозрению в ранении молодого человека задержали полицейских из отдела МВД России по Даниловскому району.