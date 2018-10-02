В КПРФ озвучили решение по второму туру выборов в Хакасии

Кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) будет участвовать во втором туре выборов, заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Кандидат от эсеров снялся. Кандидат от КПРФ не имеет никакого отношения. Мы уже доходили до финиша в дистанции, он победил, сейчас этот финиш отдаляется еще на 10 километров. Но он дойдет, полностью проведет свою предвыборную кампанию, он предложил свою программу», – передает его слова РИА «Новости».

Ющенко выразил уверенность, что Коновалова поддержат избиратели.

Также он сообщил, что у КПРФ не было каких-либо договоренностей с эсерами.

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар ранее также заявил о готовности участвовать во втором туре голосования после снятия Андреем Филягиным от «Справедливой России» своей кандидатуры. Второй тур выборов назначен на 21 октября.

Ранее свою кандидатуру снял также глава республики Виктор Зимин.