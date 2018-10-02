Нафтогаз сказал, насколько затянется новая тяжба с Газпромом

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что рассмотрение в Стокгольмском арбитраже иска украинской компании к Газпрому по пересмотру тарифа на транзит газа на сумму 12 млрд долларов может затянуться на шесть лет.

«Новый арбитраж против Газпрома, с нашими исковыми заявлениями на сумму более 12 млрд. долларов, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года. Мы уже знаем, что Газпром всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительном взыскании занимает еще минимум год. То есть уже четыре года», – написал Витренко в своем Facebook.

По его словам, если учитывать обжалования в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, процесс займет не четыре года, а «все шесть лет». Витренко подчеркнул, что «реально ликвидировать» Нафтогаз станет возможно лишь после следующих после 2019 года президентских выборов.

Иск был подан Нафтогазом в июле, компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования – 11,58 млрд долларов. Газпром направил ответ по иску «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже по пересмотру тарифа на транзит газа.

В понедельник лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая хочет участвовать в президентских выборах, заявила, что Нафтогаз ликвидируют как юридическое лицо сразу после того, как Россия выплатит долг по решению Стокгольмского арбитража.