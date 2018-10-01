Племянница объяснила позицию Скрипаля по обвинениям в адрес России

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль не верит в то, что Россия причастна к его отравлению в Солсбери, так как не давал поводов для мести, пояснила его племянница Виктория Скрипаль.

«Россия не причинила Сергею Скрипалю ничего такого, чтобы он обвинял ее в своем отравлении. Он ничего не делал такого, за что Россия могла бы мстить. Он никого не сдавал и никого не предавал», – сказала Виктория Скрипаль телеканалу «360».

По ее мнению, Великобритания, которая обвиняет в причастности к отравлению Россию, может попытаться изменить позицию.

«Началось все это с Би-би-си. Они преподнесли материал. Премьер Великобритании Тереза Мэй зацепилась за это, преследуя свои политические цели, и разразился конфликт. Не получилась эта версия, значит, будем работать над другой», – пояснила она.

Виктория Скрипаль также усомнилась в том, что ее дядя общался с журналистом ВВС Марком Урбаном, написавшим книгу «Дело Скрипаля».

«Я читала некоторые выдержки из предыдущей статьи, которая была опубликована. Там очень много несоответствий, очень много непроверенных фактов. Некоторые вещи Скрипаль сказать или сделать просто никак не мог», – отметила она.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что отравление Скрипаля и его дочери в британском Солсбери является грубо сколоченной провокацией.

До этого из книги журналиста BBC Марка Урбана «Дело Скрипаля» стало известно, что Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к попытке его отравления. Также в ней рассказывается о работе Скрипаля в ГРУ и его превращении в агента МИ-6.

В книге также говорится о том, что Скрипаль работал на разведслужбы четырех стран НАТО и дважды передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил в книгах.