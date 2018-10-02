Песков сказал, кому задавать вопросы по «делу Скрипалей»

Президенту Владимиру Путину сообщают «о чувствительных темах», однако не докладывают по каждому расследованию; о ходе российского расследования дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии следует спрашивать у Следственного комитета (СК), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос, докладывают ли Путину о ходе расследования СК по делу Скрипалей и, если да, то какие версии там считают приоритетными, заявил: «Это может сделать только Следственный комитет, поэтому лучше обращаться туда».

Он добавил, что «о каждом расследовании президенту не могут докладывать», передает РИА «Новости».

Однако российскому лидеру сообщают «о чувствительных темах», но «данном случае источником этой информации может быть только Следственный комитет».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что отравление Скрипаля и его дочери в британском Солсбери является грубо сколоченной провокацией.

До этого из книги журналиста BBC Марка Урбана «Дело Скрипаля» стало известно, что Сергей Скрипаль не поверил в причастность России к попытке его отравления.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Британия действует по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться».