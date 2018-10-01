Наличие ОСАГО начнут проверять с помощью камер

В ноябре в Москве начнут использовать камеры для проверки автовладельцев на наличие полисов ОСАГО.

«В настоящий момент идет объединение баз, чтобы понимать, у кого есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД», – цитирует «Интерфакс» сообщение ЦОДД.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что сейчас без полисов ОСАГО ездят около 6% москвичей.

«Мы рассчитываем, что после запуска системы проникновение ОСАГО в столице достигнет 100%. Важно отметить, что после того, как система будет обкатана в Москве, она будет распространена и на регионы, где мы рассчитываем получить аналогичные показатели», – отметили в РСА.

В июне сообщалось о старте в Москве осенью проекта по использованию фото- и видеокамер на дорогах для определения наличия полисов ОСАГО у водителей.

Напомним, в феврале 2017 года РСА предварительно договорился с правительством Москвы о начале мониторинга наличия полисов ОСАГО с помощью нескольких миллионов дорожных видеокамер, которые расширят свой функционал.