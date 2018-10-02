Правительство Японии ушло в отставку в полном составе

Японское правительство во вторник в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер-министр Синдзо Абэ по итогам выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

В канцелярии премьер-министра Японии сообщили, что соответствующие заявления подали все члены японского кабмина, Абэ их принял, передает ТАСС.

Новый состав правительства позже объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга. Так, шесть ключевых министров и наиболее близких премьер-министру Синдзо Абэ, включая и самого Сугу, сохранили свои места. Речь идет о вице-премьере – министре финансов; главе МИД; министре экономики, промышленности и торговли, совмещающем пост с должностью министра по делам экономического сотрудничества с Россией; министре государственных земель и транспорта; министре экономического восстановления, передает РИА «Новости».

Две трети нового правительства, 12 человек – новые лица. Сменились, в том числе, глава минобороны, министр окружающей среды, министр по вопросам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп), министр по вопросам административной реформы, министр общенациональных дел и коммуникаций, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады, министр науки и технологий (совмещает с постом министра по IT), министр восстановления после стихийных бедствий, министр образования, министр сельского хозяйства, министр по делам общественной безопасности.

Единственная женщина в правительстве – Сацуки Катаяма – стала министром по делам развития регионов.

По результатам состоявшихся 20 сентября в штаб-квартире ЛДП выборов Синдзо Абэ был избран председателем партии на третий срок. За него проголосовали 553 из 810 парламентских и региональных депутатов

Газета ВЗГЛЯД публиковала мнение эксперта клуба «Валдай», научного сотрудника Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия) Николая Мурашкина, назвавшего четыре причины популярности Синдзо Абэ.