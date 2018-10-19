Медведев сравнил стоимость российского и американского газа

Вопросы поставок газа из России политизированы Вашингтоном, при этом американский газ будет дороже для Европы на 40%, заявил премьер Дмитрий Медведев по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

«Этот вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России или Бельгии, а прежде всего – усилиями США, которые постоянно грозят пальцем нашим европейским партнерам и говорят – вы у русских газ не покупайте. А почему не покупайте? А потому что у нас, у американцев есть свой», – передает слова Медведева ТАСС.

Он добавил, что борьба с российским природным газом в Европе является примером недобросовестной экономической конкуренции. По его словам, эта конкуренция «одета в одежды политической заботы о европейских партнерах». Медведев задался вопросом, может ли вообще сжиженный природный газ быть альтернативой трубному.

Премьер добавил, что на полях саммита АСЕМ встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней газопровод «Северный поток – 2».

«Северный поток», конечно, обсуждался, и всякого рода заявления по поводу «Северного потока», которые звучат из-за океана», – сказал Медведев.

Председатель российского правительства также оценил ситуацию с санкциями против России, которые ударили в том числе по Европейскому союзу.

«Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 млрд евро», – заявил Медведев.

По его словам, накануне он заявил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру об абсолютной деградации текущих отношений между Россией и ЕС.

«Взаимоотношений между Европейской комиссией и правительством РФ, не говоря уже о саммитах на высшем уровне, уже несколько лет нет. Отношения между министрами в значительной степени осложнены, и это ни к чему хорошему не ведет», – заметил премьер.

Он выразил надежду, что рано или поздно точки соприкосновения все же будут найдены.

Напомним, ряд стран считают «Северный поток – 2» политическим, а не экономическим проектом. Об этом регулярно заявляют в том числе США, не скрывая при этом своей мотивации – они хотят выйти на европейский рынок поставок газа.

Однако другие страны Европы, и в первую очередь Германия, не согласны с Варшавой в такой оценке газопровода.