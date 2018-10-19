Стало известно условие, при котором «Яндекс» подпишет меморандум о пиратстве

Компания «Яндекс» согласилась подписать антипиратский меморандум при условии, что так же поступит Mail.Ru Group, сообщают источники.

Участники совещания в Роскомнадзоре сообщили, что «Яндекс» согласился удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей без суда, передает РБК.

По словам источников, финальная встреча и возможное подписание меморандума состоятся 1 ноября в Роскомнадзоре.



Отмечается, что на встрече «Яндекс» выдвинул условие, что меморандум должны подписать и другие компании – например, Mail.Ru Group.

Ранее в Mail.Ru Group заявляли, что не считают необходимым подписывать меморандум, поскольку уже сейчас удаляют пиратский контент по заявлению правообладателей.

В сентябре «Газпром-медиа» предупредил «Яндекс» о рисках неподписания меморандума о пиратстве.

В августе Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов «Газпром-медиа» (ТНТ, ТВ-3, 2х2 и «Супер») к «Яндексу», и постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс. Видео». Речь шла о сериалах «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне».