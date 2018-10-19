Уникальную противотанковую пушку «Спрут» пообещали ВДВ к 2020 году

Противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» появится в Воздушно-десантных войсках России в 2020 году, заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

«Мы ждем эту машину. Государственные испытания начнутся в декабре. Пройдут они в течение следующего года. Планируем, что уже с 2020 года машина начнет поступать в войска», – заявил Сердюков, передает РИА «Новости».

Командующий ВДВ добавил, что по программе вооружения воздушно-десантные войска укомплектуют дивизионным комплектом «Спрутов».

«Спрут-СДМ1» – это самоходная артиллерийская установка с функционалом полноценного танка, техника сочетает «хорошую огневую мощь, современные системы управления, легкость и аэромобильность», рассказывали в Ростехе.

Ранее сообщалось, что на «Спрут» уже есть первый заказ из-за рубежа.