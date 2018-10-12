Подача горячей воды в Киеве привела к массовым прорывам труб

В Киеве после возобновления работы котельных и подачи горячей воды массово лопнули трубы, сообщил замглавы администрации украинской столицы Петр Пантелеев.

Пантелеев на своей странице в Facebook рассказал, что в украинской столице зафиксировано больше 300 прорывов труб, по всему городу работают 34 восстановительные бригады.

«Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем», – написал чиновник.

К записи он приложил фотографии, демонстрирующие плачевное состояние киевской системы водоснабжения.

Пантелеев пообещал, что власти столицы постараются «максимально оперативно» восстановить подачу горячей воды горожанам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал отказаться от централизованного горячего водоснабжения города. За это его раскритиковали в Сети.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, насколько целесообразно предложение Кличко.