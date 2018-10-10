Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления?

Мэр Киева Виталий Кличко огорошил всех заявлением о том, что специалисты киевской мэрии всерьёз просчитывают «возможность введения в Киеве локальной теплогенерации» и прекращения централизованной подачи горячей воды жителям столицы. Кличко назвал «Киев единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение». Мэр Киева пообещал, что вскоре комиссия, изучающая этот вопрос, обнародует выводы «и однозначно, что мы будем публиковать итоги для того, чтобы переходить на более эффективное средство».

По словам Кличко, у города нет возможности содержать изношенные киевские сети централизованного теплоснабжения. И вообще, переход на локальный подогрев воды вполне в духе «передового опыта» Европы и США.

Насколько мэр Киева в этом случае кривит душой и искажает факты и не пытается ли он рассказами о «передовой» американской или европейской модели индивидуального теплоснабжения прикрыть свои собственные провалы в коммунальном хозяйстве вверенного ему города?

Снег один раз в 15 лет

Начнём с самого понятного. С климата.

Совершенно очевидно, что отопление и горячее теплоснабжение призваны обеспечить потребности людей именно в холодное время года. В конце концов, никто в купальный сезон не греет воду в море на пляжах Анталии, а в Каире или Бомбее мало представляют себе, что такое отопление. Там скорее признаком благополучия в доме является кондиционер – всё-таки лето круглый год!

Однако даже опыт более «прохладных» США и Европы можно переносить на украинские условия достаточно ограниченно. Начнём с неочевидного – якобы «северные» и «холодные» крупные города Соединённых Штатов находятся южнее 41° северной широты (Чикаго – 41°, Нью-Йорк – 40°, Солт-Лейк-Сити – 40°, Филадельфия – 40°). Для примера, в бывшем СССР это широта Батуми или Ташкента, городов уж явно не северных и не холодных. В южных же городах США отопление и вовсе носит декоративный характер – на широте Майами или Сан-Франциско снег хоть и может случайно выпасть и даже пролежать несколько часов, но это всё-таки удивительный каприз погоды. Так, например, в Сан-Франциско за всю историю климатических наблюдений (с 1852 года) снег выпадал целых... 10 раз! Вот такая, понимаешь, суровая зима на сан-францисщине... по пятнадцать лет кряду приходится снега ждать.

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Практически столь же «нежна и почтительна» к жителям и европейская зима. Конечно, север Европы – это всё-таки не Лос-Анджелес или Даллас и даже не Нью-Йорк или Чикаго, однако и тут зима достаточно мягка и неморозна. Так, средняя температура января для Парижа составляет 3–7° тепла, для Лондона – 4–9° тепла, и только в Берлине столбик термометра уже начинает уходить в «минусовые» значения – там в январе может быть как 3° тепла, так и 2° мороза.

А вот в Киеве с январской зимой всё понятно – здесь в первом месяце года температура будет колебаться от -2° до -7°. Условно говоря, «где кончается Берлин, там как раз и начинается Киев». Об этом ли не знать Виталию Кличко, который всю свою карьеру профессионального боксёра начинал и построил именно в Германии.

«Жилая комната» у нас одна!

Отсюда, в общем-то, следует и реально наблюдаемый подход к американскому или европейскому теплоснабжению. Там, где столбик термометра или же никогда, или же очень редко опускается до минусовых отметок, никто не «парится» с системами централизованного отопления или даже нагрева горячей воды. Да и зачем? В таких условиях население действительно может обеспечить себя теплом и горячей водой, пусть и некачественно и дорого, но кого это волнует в рамках классической капиталистической экономики?

Например, мало кто задумывается, почему в английском языке гостиная называется living room («жилая комната»), в то время как спальня скромно именуется bedroom (буквально: «комната с кроватью»). Для ответа на этот вопрос достаточно почитать любые классические английские романы: в начале сюжета вся английская семья чинно сидит возле камина в гостиной, зябко греясь возле его тусклого пламени и попивая горячий five o`clock tea (вечерний чай). После чего разбредается по холодным спальням, прячась под толстыми одеялами. Смешные ночные колпаки, которые тоже оказываются постоянными спутниками европейских героев, тоже от этой же традиции одной теплой комнаты в доме: чтобы в холодной спальне не отморозить случайно уши или лысину. Ну а утром ситуация тоже понятна и описана в массе произведений: разбить ледок в умывальнике, быстро умыться – и галопом бежать в какое-нибудь помещение, где много народу и есть центральное угольное отопление.

Кстати, если кто не знал, угольное отопление и угольно-газовое уличное освещение существовали в Англии вплоть до середины 1970-х годов, пока наконец в Северном море не открыли богатые залежи природного газа. После чего ситуация с угольным смогом над крупными городами Великобритании зимой хоть как-то была взята под минимальный контроль.

Что не понимает или не хочет сказать своим избирателям Виталий Кличко – это то, что Советским Союзом была построена в Киеве одна из самых передовых систем централизованного отопления и горячего водоснабжения в мире.

Кроме того, что никто не мучил киевлян угольным смогом (ближайшая угольная ТЭС расположена на значительном удалении от столицы, в Триполье), в Киеве построили не просто централизованную систему отопления, но систему когенерации (совместного производства) тепла и электроэнергии. В систему киевского энергетического кольца, которое представляет собой уменьшенную копию московского, входят две когенерационные ТЭЦ – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые одновременно с производством тепла и горячей воды вырабатывают электроэнергию. Точнее, тепло на них получается как побочный продукт производства электричества. Таким образом, тепло для таких электростанций – просто «отходы», которые, тем не менее, можно с выгодой отдать населению.

Однако экономический кризис, в который угодила Украина, бездумные обязательства перед МВФ по тарифам и общая людоедская направленность киевского режима делают своё дело: вместо того чтобы развивать когенерацию и предлагать киевлянам разумные и подъёмные тарифы на теплоснабжение, киевские власти предпочитают от неё отказаться и выбрасывать излишнее тепло электростанций буквально на ветер – через градирни ТЭЦ, которые обычно вынужденно использовались только в летний период, когда спрос на тепло ожидаемо уменьшался.

«Тепло: так не доставайся же ты никому!» – такой девиз вполне можно писать на циклопических корпусах киевских ТЭЦ, чтобы политика нынешнего киевского мэра была понятна всем и каждому.

Пример северной Дании

Интересно, что даже в Европе отнюдь не все страны следуют модели: «Отопление замерзающих – дело самих замерзающих». Например, схожая с Украиной и Россией по климатическим условиям (хотя и всё равно более тёплая зимой!) Дания широчайшим образом использует централизованное отопление.

Об этом свидетельствуют сухие статистические цифры:

в России и на Украине от сетей централизованного отопления зависят более 70% граждан, а в Дании ими обслуживаются более 60% населения – и эта доля датчан постоянно растет.

При этом, что ещё более удивительно, Дания последовательно осуществляет проект увеличения доли столь модных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) именно в системах централизованного теплоснабжения. Конечно, пока это лишь пилотные проекты, но даже они показывают всю перспективность именно централизованного подхода.

Центральным элементом всех таких систем с ВИЭ являются так называемые тепловые аккумуляторы, в которых запасается избыточное тепло в периоды теплой погоды и невостребованной работы ВИЭ (например, выработка электроэнергии ветряками среди ночи, когда потребление минимально, а «выключить» ветряк невозможно в силу его конструкции). Потом же, в холодное время года, тепло из такого аккумулятора передается потребителям. Понятным образом любой тепловой аккумулятор гораздо выгоднее делать максимально большим – так как его объём растёт пропорционально кубу линейного размера, в то время как внешняя поверхность, через которую идут основные теплопотери, лишь по квадрату его размера.

Сезонный аккумулятор тепла в подобных системах отопления может устраиваться самым разным образом: путем строительства подземной ёмкости с водой или специальной солью, сооружением искусственного наземного водоема, перекрытого специальной крышкой, бурением скважин для почвенного хранения тепла. Все такие проекты имеют как раз масштаб муниципалитета или города – только тогда капитальные затраты могут себя окупить, причём сделать это сторицей.

Кроме того, Дания не собирается отказываться и от той самой когенерации, которую по абсолютной глупости хочет прикончить на киевских ТЭЦ мэр Кличко. Когенерация – на природном газе и даже на угле – в Дании самым активным образом развивается, а население получает качественное и надёжное снабжение теплом и горячей водой. При этом никто не ноет об «изношенных трубах»: для этого в Дании был разработан национальный план теплового учёта, в рамках которого всех владельцев трубопроводного хозяйства обязали «обвесить» свои трубы тепловыми счётчиками на входе и на выходе своих транзитных труб. После чего вопрос «кто заплатит за потери и ремонты?» отпал сам по себе – у каждой тепловой потери, согласно старой советской истине, появились свои «фамилия, имя и отчество», которые стали за неё отвечать.

Так что, к сожалению, можно констатировать очевидное: мэр Кличко нагло врёт киевлянам. Просто потому, что ни у него, ни у его команды нет даже понимания того, как по-настоящему работает система теплоснабжения в различных условиях, что им досталось в наследство от Советского Союза и, главное, как управлять тем, в чём они ни на йоту не разбираются.