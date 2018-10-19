Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 4 копейки – до 65,78 рубля, курс евро снизился на 9 копеек, составив 75,33 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 79,61 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».