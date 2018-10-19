В США анонсировали новые санкции против России

Губернатор штата Нью-Джерси Филипп Мерфи заявил, что Демократическая партия планирует ввести новые санкции в отношении Москвы.

По словам политика, демократы считают уже введенные США санкции недостаточными, поскольку они не имели серьезных последствий для Москвы. В связи с этим среди демократов распространена точка зрения, что Россия «легко отделалась».

«Мы предпримем меры. Они будут включать в себя не только дипломатические инициативы, но и, конечно же, санкции», – подчеркнул Мерфи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Ранее на этой неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон собирается ужесточать антироссийские санкции каждые несколько месяцев

Тем временем премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия может по-разному отвечать на санкции США, в том числе ассиметрично, однако военные меры совершенно исключены.