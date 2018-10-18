Медведев оценил возможность военного ответа на санкции США

Премьер Дмитрий Медведев заявил, что Россия может по-разному отвечать на санкции США, в том числе ассиметрично, однако военные меры совершенно исключены.

В интервью телеканалу «Евроньюс» Медведев отметил, что ответные меры России могут быть «самыми разными» в зависимости от ситуации. У него спросили, могут ли быть применены военные меры. «Совершенно исключено в современном мире», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы же ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности. Эти вопросы относятся к компетенции верховной власти страны. Это вопросы президента страны. В мире есть разные формы реагирования, в том числе, как я сказал, асимметричные. Вовсе необязательно, что речь идет о военных мерах», – заявил Медведев.

Он добавил, что «санкции – это плохой путь», и Россия все время говорит об этом.

«Но не мы их начинали, и не нам их заканчивать», – подчеркнул премьер.

Медведев также предложил оставить на совести главы Евросовета Дональда Туска его заявление о том, что Россия при Владимире Путине представляет угрозу единству Европейского союза. Он заметил, что Туск – это «не весь Европейский союз».

«Мы знакомы, я знаю его позицию по разным вопросам, мы встречались в разных ситуациях. Но, еще раз повторяю, то, что говорит даже человек, который возглавляет Европейскую комиссию, не означает, что это мнение всего Европейского союза», – заявил Медведев.

Он добавил, что отношения России и Евросоюза в целом переживают не лучшие времена. Однако причину этого Медведев видит в скоропалительных решениях ЕС. Все это, по словам премьера, оказывает негативное влияние и на Россию – так, «оказалась выключенной» часть торгово-экономического сотрудничества, существенно снизилось гуманитарное сотрудничество.

«К сожалению, с некоторыми странами у нас вообще утрачен диалог… Могу прямо сказать, что, например, с Польшей у нас никаких отношений сейчас на уровне политического и экономического диалога нет», – заметил Медведев.

По его словам, «это не очень хорошо» в том числе с учетом специфической истории, связывающей страны.

Говоря о «деле Скрипалей», Медведев заявил, что Великобритания и другие государства должны быть сдержанными в своих оценках.

«Оценки, которые даются целым рядом стран, во-первых, не соответствуют действительности, в том числе английская позиция по известному делу. А, во-вторых, они точно нас не приближают к светлому будущему», – отметил премьер.

Он подчеркнул, что все это ведет только к ухудшению международного сотрудничества, и сравнил ситуацию с противостоянием Запада и СССР.

«Советский Союз тоже вешал ярлыки, клеймил международную систему капитала, говорил о том, что нас разделяет, но ни к чему хорошему это не вело», – сказал Медведев.

Санкции и оценки, заметил он, «ведут в тупик», однако все это происходит в угоду политической конъюнктуре.

«В большинстве случаев такие оценки и такие санкции даются не для того, чтобы кого-то наказать, сделать кому-то плохо, продемонстрировать международную позицию. Нет! Они даются по другим причинам – они даются в угоду внутриполитической конъюнктуре», – отметил Медведев.

Во время интервью журналистка Euronews предложила Медведеву сыграть в ассоциации, и спросила, какие ассоциации у нее вызывают имена Дональда Трампа и Владимира Путина. Медведев ответил, соответственно, «президент США» и «президент России». Он отказался охарактеризовать Путина подробнее.

«Но это действительно президент нашей страны». «А какая у меня должна быть ассоциация? Помимо этого, это человек, которого я очень давно знаю», – сказал он, после чего отказался называть развернутую ассоциацию на имя Жан-Клода Юнкера.

Затем у него спросили мнение о канцлере ФРГ Ангеле Меркель.

«Мы давно друг друга знаем, у нас в целом нормальные, хорошие отношения, даже несмотря на те расхождения, которые образовались в последнее время. Хорошо, если вы ждете от меня каких-то еще ассоциаций, очевидна следующая ассоциация, которая связана, например, с Ангелой Меркель: я вспоминаю ее историю, то, что она росла в ГДР», – отметил Медведев.

В интервью премьер России также рассказал об отношении Кремля к Трампу и о самых тяжелых для страны санкциях.