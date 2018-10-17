Медведев назвал наиболее тяжелые санкции против России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос, объявлена ли Москве экономическая война.

«Санкции – абсолютно непродуктивная история. А санкции в отношении банковского сектора – это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции», – цитирует Euronews Медведева.

По его словам, у Москвы нет сомнений, что подобного рода давление удастся преодолеть.

«У нас нет никаких сомнений, что наша экономика способна адаптироваться к любым формам давления. Вопрос только в том, зачем это надо? Вопрос именно в том, что это разрушает международный порядок», – сказал Медведев.

Премьер добавил, что отношения России и Евросоюза «переживают не лучшие времена».

«Мы считаем, что это результат тех достаточно скоропалительных решений, которые были приняты самим Евросоюзом и, как мне кажется, расплачиваются за эти решения», – заявил он.

Медведев подчеркнул, что не Россия была инициатором таких решений.

В августе вступили в силу санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Санкции запрещают любую помощь Москве, запрещены лицензии на предоставление госкомпаниям России оружия и продукции двойного назначения, а также санкции предусматривают отказ в предоставлении кредитов.