Медведев рассказал об отношении России к Трампу

Россия относится к президенту США Дональду Трампу с уважением, понимая, что «его атакуют справа и слева»; именно поэтому он не смог радикально улучшить отношения с Москвой, заявил премьер Дмитрий Медведев.

В интервью у Медведева спросили: «Дональд Трамп – это лучшее, что произошло с Россией в последнее время», – на что премьер заметил, что «мы Дональда Трампа не выбирали», передает РИА «Новости».

«Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», – заверил Медведев.

Премьер-министр отметил, что обратил внимание на давление, оказываемое на Трампа изнутри.

«Дональду Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева. Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал», – добавил председатель российского правительства.

Медведев отметил, что Трамп вряд ли способен это сделать именно из-за того давления, которое на него оказывают.

Ранее в среду Трамп пожаловался на невозможность установить хорошие отношения с Москвой из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.