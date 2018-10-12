На палубу авианосца «Рональд Рейган» упал вертолет

Вертолет американских ВМС MH-60 упал на палубу авианосца «Рональд Рейган», который находится в Филиппинском море, есть пострадавшие, сообщило командование базирующегося в Тихом океане Седьмого флота США.

Инцидент произошел сразу после взлета, передает ТАСС.

По словам командования, жизни пострадавших ничего не угрожает. Часть из них будут эвакуированы на берег для оказания помощи.

Что стало причиной происшествия, пока не известно. На функционирование авианосца, по данным американской стороны, падение вертолета не повлияло, срочный ремонт не требуется.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» базируется в Японии на базе Йокосука в Токийском заливе. В настоящее время она находится в Филиппинском море для проведения штатных операций.