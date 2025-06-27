27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
Индия и Россия обсудили срочную поставку комплексов С-400
В Циндао прошли переговоры оборонных ведомств Индии и России по ускоренной поставке ЗРК С-400 и модернизации боевой авиации.
Переговоры между министрами обороны Индии и России, Раджнатхом Сингхом и Андреем Белоусовым, состоялись в китайском Циндао, передает ТАСС. Обсуждалась срочная поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400, модернизация и обновление истребителей Су-30 МКИ, а также закупка другой критически важной военной техники.
В заявлении индийского Минобороны говорится: «Поставка систем С-400, модернизация Су-30 MKИ и закупка критически важной военной техники в сжатые сроки были одними из ключевых тем встречи».
По информации ведомства, главы военных ведомств двух стран также провели углубленные обсуждения по вопросам геополитики, трансграничного терроризма и укрепления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Российская сторона выразила солидарность с Индией после теракта в Пахалгаме 22 апреля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты примерно на 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.