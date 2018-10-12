Кремль объявил о подготовке встречи Путина с Болтоном

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале объявил о подготовке встречи президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

При этом Песков не гарантировал проведения такой встречи, назвав ее лишь «возможной», передает ТАСС.

«Мы готовим возможную встречу с президентом Путиным и рассчитываем на то, что эта встреча состоится», – сказал представитель пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, на прошлой неделе появились сведения о предстоящей встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности, который собрался совершить визит в Россию. После этого Болтон раскрыл цели своей поездки в Москву.