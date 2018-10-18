Российские волонтеры стали одними из самых подготовленных к всемирной конференции

Торжественная церемония открытия 25-й Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий (IAVE) состоялась в немецком Аугсбурге, участвующая в мероприятии российская делегация оказалась наиболее контентно-наполненной.

Участниками юбилейного мероприятия стали более 1 тыс. представителей волонтерского движения из более чем 70 стран мира. Россию представляют руководители и члены крупнейших волонтерских объединений и проектов, общественных и образовательных организаций.

Старт конференции дали директор IAVE Кайли Бейтс, исполнительный координатор программы добровольцев ООН Оливье Адам, мэр города Аугсбург Курт Грибль и руководитель волонтерского центра в Аугсбурге Вольфганг Крелл. Символичным началом мероприятия послужил звон колокольчика – символа IAVE, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Приветствуя участников конференции, Бейтс обратила внимание, что мероприятие проходит в одном из ключевых центров развития волонтерства в Европе и отметила, что в этом году соорганизаторами мероприятия стала дирекция Года добровольца в России.

«Очень хорошо, что у нас есть возможность общаться на международном уровне. Никакие межгосударственные проблемы не могут повредить продуктивному диалогу между волонтерами всех стран», – заявил Курт Грибль.

Россия впервые участвует в конференции в формате многочисленной официальной делегации. Россияне поделятся с иностранными коллегами опытом в реализации социальных инициатив и тематических направлений, в том числе медицинского, школьного, корпоративного, экологического добровольчества. Делегаты из зарубежных стран проявляют активный интерес к интеграции в программы, реализуемые в России. Так, в четверг прошло подписание соглашения о сотрудничестве между проектом «Чистые игры» и членами делегации Кении.

Замглавы дирекции Года добровольца в России, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заметил, что «сегодня тема добровольчества в России, как и в других развитых странах мира, вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение постепенно охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, культуру, образование, экологию». Он также пригласил иностранных коллег к участию в Международном форуме добровольцев, который пройдет 2-5 декабря в Москве.

Отметим, что российская делегация оказалась наиболее контентно-наполненной. В нее вошли представители дирекции по проведению Года добровольца в России, Федерального агентства по делам молодёжи, Общественной палаты, Ассоциации волонтерских центров, Агентства стратегических инициатив, Национального центра добровольчества, Оргкомитета «Россия-2018», Национального совета по корпоративному волонтерству, Российского движения школьников, движений «Волонтеры-медики» и Future Team, Агентства социальной информации, Всероссийской платформы взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru, АНО «Организация «Вектор Дружбы», Национального исследовательского университета ВШЖ, проектов «Чистые Игры» и «Гудсерфинг – путешествия со смыслом»

2018 год в России объявлен Годом добровольца, который призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.