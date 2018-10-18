Российские волонтеры стали одними из самых подготовленных к всемирной конференции

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18 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:49  |  vz.ru
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Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

Киевские ТЭЦ на самом деле вырабатывают электричество. А теплогенерация – это просто подарок жителям городаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Отрицание советского опыта на Украине, похоже, дошло до одного из самых важных достижений СССР – централизованного отопления. Киевский мэр Кличко полагает, что «локальная теплогенерация намного эффективнее», и ссылается в этом на США и Европу. Может быть, он действительно прав и в России тоже стоило бы отказаться от централизованного отопления? Подробности...
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Стремление к справедливости становится главным требованием общества

Видео из магнитогорской психбольницы возмутило как общество, так и власти Фото: кадр из видео
На фоне керченского кошмара остались почти незамеченными новости из Челябинской области. Между тем там разгорелся скандал вокруг возмутительного поведения санитаров в психбольнице Магнитогорска. Последовала быстрая реакция властей всех уровней. Эта история показательна тем, что подтверждает все более явную тенденцию: запрос на справедливость становится главным фактором как общественных настроений, так и всей нашей внутриполитической жизни. Подробности...
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Какие качества нужны лидеру в России

Не выпячивать себя, работать на команду – таково одно из качеств хорошего управленцаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Что отличает российских управленцев от их зарубежных коллег? Об этом газета ВЗГЛЯД расспросила нескольких финалистов первого конкурса «Лидеры России». Судя по ответам, на первое место вышли такие качества, как решительность, упорство и при этом неравнодушие к людям. Какой еще навык развит у нашего топ-менеджмента лучше, чем у западных коллег, так это быстрая реакция на изменение обстановки. Подробности...
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Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Трагедия в Керчи – проблема системная

Сергей Лукьяненко, писатель
Если родители не смогли, не имели на это времени и сил – в голове будет всё что угодно. А экстремистских организаций, тусовок, групп – вся Сеть полна. А каких-то вдохновляющих перспектив юноша не видит. И запретить продажу оружия – не выход. Подробности...
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Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Дмитрий Моргулис, бывший главный редактор газеты «Обзор»
Самое глубокое впечатление месяца – митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается. Это что-то необычное для современной России. Почему всё именно так? Подробности...

Керчь, мы с тобой, мы рядом

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот ты на работе, это обычный такой день. Суета, головняк, коллеги, которые не все одинаково приятны. А потом тебе звонят и говорят, что в колледже, где учится твой ребенок, взрыв. Что надо ехать на опознание. Какое опознание? Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

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      Умерла Монсеррат Кабалье

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          Российские волонтеры стали одними из самых подготовленных к всемирной конференции

          18 октября 2018, 13:59

          Текст: Мария Бобылева

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          Торжественная церемония открытия 25-й Всемирной конференции Международной ассоциации волонтерских усилий (IAVE) состоялась в немецком Аугсбурге, участвующая в мероприятии российская делегация оказалась наиболее контентно-наполненной.

          Участниками юбилейного мероприятия стали более 1 тыс. представителей волонтерского движения из более чем 70 стран мира. Россию представляют руководители и члены крупнейших волонтерских объединений и проектов, общественных и образовательных организаций.

          Старт конференции дали директор IAVE Кайли Бейтс, исполнительный координатор программы добровольцев ООН Оливье Адам, мэр города Аугсбург Курт Грибль и руководитель волонтерского центра в Аугсбурге Вольфганг Крелл. Символичным началом мероприятия послужил звон колокольчика – символа IAVE, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Приветствуя участников конференции, Бейтс обратила внимание, что мероприятие проходит в одном из ключевых центров развития волонтерства в Европе и отметила, что в этом году соорганизаторами мероприятия стала дирекция Года добровольца в России.

          «Очень хорошо, что у нас есть возможность общаться на международном уровне. Никакие межгосударственные проблемы не могут повредить продуктивному диалогу между волонтерами всех стран», – заявил Курт Грибль.

          Россия впервые участвует в конференции в формате многочисленной официальной делегации. Россияне поделятся с иностранными коллегами опытом в реализации социальных инициатив и тематических направлений, в том числе медицинского, школьного, корпоративного, экологического добровольчества. Делегаты из зарубежных стран проявляют активный интерес к интеграции в программы, реализуемые в России. Так, в четверг прошло подписание соглашения о сотрудничестве между проектом «Чистые игры» и членами делегации Кении.

          Замглавы дирекции Года добровольца в России, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев заметил, что «сегодня тема добровольчества в России, как и в других развитых странах мира, вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение постепенно охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, культуру, образование, экологию». Он также пригласил иностранных коллег к участию в Международном форуме добровольцев, который пройдет 2-5 декабря в Москве.

          Отметим, что российская делегация оказалась наиболее контентно-наполненной. В нее вошли представители дирекции по проведению Года добровольца в России, Федерального агентства по делам молодёжи, Общественной палаты, Ассоциации волонтерских центров, Агентства стратегических инициатив, Национального центра добровольчества, Оргкомитета «Россия-2018», Национального совета по корпоративному волонтерству, Российского движения школьников, движений «Волонтеры-медики» и Future Team, Агентства социальной информации, Всероссийской платформы взаимодействия граждан и власти iGrajdanin.ru, АНО «Организация «Вектор Дружбы», Национального исследовательского университета ВШЖ, проектов «Чистые Игры» и «Гудсерфинг – путешествия со смыслом»

          2018 год в России объявлен Годом добровольца, который призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.


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