В ЦБ отметили влияние ослабления рубля на цены в 2018 году

Произошедшее в 2018 году ослабление рубля оказывает значимое влияние на цены продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, следует из комментария Центрального банка России (ЦБ) «Динамика потребительских цен».

Из опубликованного на сайте ЦБ комментария следует, что ослабление рубля в 2018 году «оказывает значимое влияние на цены как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров и услуг», в частности, «в августе - сентябре увеличились годовые темпы роста цен на медицинские товары, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, а также услуги зарубежного туризма».

Также «повышательное влияние на динамику цен непродовольственных товаров» оказал рост спроса. Это отразилось в заметном «увеличении розничных продаж данной группы товаров в августе». Отмечается, что рост спроса во многом связан «с сохранением повышенных инфляционных ожиданий на фоне ослабления рубля».

Отмечается, что, согласно опросам, «респонденты стали чаще упоминать курсовую динамику как причину возможного роста цен».

Кроме того, в сентябре ускорилась до 3,4% годовая инфляция. Причиной стал рост цен на продукты. В августе этот показатель составлял 3,1%.

При этом в целом подобная динамика соответствует траектории базового прогноза, предусматривающего ускорение инфляции к концу года до 3,8-4,2% под влиянием ослабления курса рубля.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор к концу 2018 года решит, возобновлять ли покупки валюты для Минфина; решение будет зависеть от ситуации на финансовом рынке, передает РИА «Новости».

Она добавила в ходе брифинга в рамках форума Finopolis, что в начале 2019 года ЦБ не ожидает скачка цен на бензин. Этот фактор будет учитываться при принятии решения по ключевой ставке на следующей неделе.

Напомним, Минфин закупил в сентябре валюту на 427 млрд рублей. После ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке для министерства, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков.

В четверг сообщалось, что рубль подешевел к доллару и евро.