Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 19 копеек – до 65,68 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек – до 75,46 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 79,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».