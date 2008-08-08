Минфин в сентябре закупит валюту на 427 млрд рублей

Минфин до 4 октября направит на покупку иностранной валюты почти 427 млрд рублей. В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета прогнозируется в размере 391,4 млрд рублей.

«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 426,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 сентября по 4 октября, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты в эквиваленте составит 21,3 млрд рублей», – сообщается на сайте Минфина.

В министерстве отметили, что с учетом принятого Центробанком решения не покупать иностранную валюту, конвертация этих средств в сентябре будет проводиться путем покупки валюты Федеральным казначейством у Банка России без покупок со стороны ЦБ иностранной валюты на внутреннем рынке.

В Минфине также добавили, что в сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета прогнозируется в размере 391,4 млрд рублей.

В конце августа рубль перешел к росту по отношению к доллару и евро на решении Банка России приостановить покупку валюты для Минфина до конца сентября. Ранее Центробанк сообщил, что не будет покупать валюту для Минфина на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября.