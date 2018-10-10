Госдума одобрила продление приостановки выплат по вкладам Сбербанка времен СССР

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предполагает продление до 2021 года включительно приостановку компенсации в полном объеме вкладов в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года.

Приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003 года, так как кабмин не разработал законы, регламентирующие порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России. Также не принят порядок их обслуживания. Также правительство указывает на отсутствие финансовых источников для полной компенсации советских вкладов, передает ТАСС.

Комитет нижней палаты парламента по финансовому рынку в своем заключении на законопроект рекомендовал правительству разработать и предложить Госдуме законопроект, который урегулирует этот вопрос. Сделано это должно быть не позднее июля 2019 года.

Между тем, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство может опубликовать этот законопроект до конца 2018 года.

«Вопрос об урегулировании этого вопроса находится в плане комиссии по законопроектной деятельности на этот год. Законопроект будет опубликован, но раскрывать его детали я не могу до утверждения правительством», – отметил Моисеев.

В 1991 году в СССР была проведена «павловская реформа» , которая была необходима для стабилизации денежного обращения в СССР. Тогда же был подписан указ об изъятии из обращения и обмене 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года, их подлежало обменять на более мелкие купюры образца 1961 года и купюры 50 и 100 рублей образца 1991 года.

Об указе сообщили по телевидению, когда почти все финансовые учреждения и магазины были закрыты. В то же время сумма наличных денег, доступных для снятия в Сберегательном банке СССР, была ограничена, а вклады в Сбербанке заморожены.

В 1995 году был принят закон, по которому государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений граждан, которые были помещены во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. По этому документу восстановление сбережений должно произойти за счет перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля.

Если все гарантированные государством сбережения граждан перевести в целевые долговые обязательства России, то в 2019 году правительству понадобится на это 43,82 трлн рублей, в 2020 году – 45,4 трлн рублей, в 2021 году – 47,22 трлн рублей.

В 2016 году глава Сбербанка Герман Греф заявил, что государство должно возместить потери от проведенной в 1991 году «павловской» денежной реформы, из-за которой Сбербанк и его вкладчики «были ограблены».