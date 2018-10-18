Шойгу описал сирийский опыт в стихах

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с премьером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом рассказал о приобретенном в Сирии опыте и процитировал строчку из стихотворения.

«Опытом, который мы приобрели там, хочется делиться с соседями и друзьями. Хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится, но, как сказал один наш известный поэт: «Надежды юношей питают». Мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Процитированная Шойгу строчка – переделанный отрывок из оды Михаила Ломоносова «На день восшествия».

Шойгу рассказал военному руководству Монголии о ситуации в Сирии.

Стороны подписали план долгосрочного сотрудничества в военной сфере. Это касается подготовки кадров, проведения военных учений и военно-технического сотрудничества.

«Договорились впредь составлять план военного и военно-технического сотрудничества на пять лет», – добавил он.

Ранее в четверг Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Монголии Нямаагийн Энхболдом заявлял о готовности углублять военное и военно-техническое сотрудничество с Улан-Батором.

В сентябре президент Владимир Путин во время переговоров с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой на полях Восточного экономического форума отметил стремительный рост товарооборота между странами.