Россия предложила Монголии углублять военно-техническое сотрудничество

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с главой военного ведомства Монголии Нямаагийн Энхболдом заявил о готовности углублять военное и военно-техническое сотрудничество с Улан-Батором.

Шойгу отметил, что российско-монгольские отношения отличаются традиционным добрососедством, имеют многолетнюю историю и последовательно развиваются в экономической и гуманитарной областях, передает ТАСС.

Как отметил министр, в Москве ценят, что Монголия рассматривает развитие взаимодействия с Россией в качестве одной из важнейших внешнеполитических задач.

«Подтверждаем стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества», – заявил Шойгу.

Министр выразил признательность главе военного ведомства Монголии за активное участие монгольской стороны в мероприятиях Минобороны России в 2018 году, подчеркнув, что это уже четвертая его встреча с монгольским коллегой с начала года.

«Приятно отметить, что договоренности, достигнутые в ходе наших переговоров в Москве и Кызыле, уже реализуются», – сказал Шойгу, предложив обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в военной и военно-технической сферах.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин во время переговоров с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой на полях Восточного экономического форума отметил стремительный рост товарооборота между странами.

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