Россия пугает Китай Монголией

Взгляд
13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 00:00  |  vz.ru
Разделы

Настало ли время продавать доллары

Ждать ли доллар по 75Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин, скорее всего, прав. Главный для рубля фактор – цены на нефть – находится на высоком значении. И все же – стоит ли верить министру на слово? Подробности...
Перейти а раздел…

Что ответит Япония на революционное предложение Путина

У Владимира Путина и Синдзо Абэ сложились доверительные личные отношенияФото: Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил принять революционное решение по проблеме мирного договора с Японией и заключить его уже до конца 2018 года, отложив спор по Курилам. При этом в документе будут зафиксированы разногласия сторон по территориальному вопросу и намерение решить их мирным путем. Каковы шансы на то, что это действительно удастся осуществить? Подробности...
Перейти а раздел…

Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
Перейти а раздел…

«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
Перейти а раздел…

Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему американские астронавты решились на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Через дыру в «Союзе» стали видны отличия русских от американцев

    Как выглядят «агенты ГРУ» с точки зрения англичан?

    Почему Порошенко стал летать эконом-классом?

      Перейти а раздел…

      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
      Подробности...

      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
      Подробности...
      Обсуждение: 15 комментариев

      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

        • Украинские православные мирно примут происходящее

        • Никакой автокефалии не будет

        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
          Путин нанес удар по фантазиям британских таблоидовСестра Юлии Скрипаль рассказала о настоящих Петрове и БошировеУказ Трампа пресек рост рубляЗачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией
          Британия отреагировала на объявление Россией данных по «отравителям Скрипалей»Минобороны: Американцы уже отсняли постановочные сцены химатаки в ИдлибеПредставлены новые модели iPhoneСуд в Киеве арестовал акции «дочек» российских банков на Украине
          В кабмине Японии не поддержали предложение Путина по мирному договоруЕсть ли у РПЦ союзники в борьбе за УкраинуВ РПЦ заявили о единогласной позиции поместных церквей по украинской автокефалииВ Москве разгромили выставку известного российского художника

          «поведение не изменилось»


          Американские меры против России «зашли в тупик»

          «никогда не позволим»


          Климкин обозначил главное препятствие для поставок воды в Крым

          «сидит и ржет»


          Российский ведущий объяснил, почему выгнал украинского эксперта из студии

          «серьезный сдвиг»


          В Вашингтоне увидели опасность военного альянса России и Китая

          армия и вооружение


          Назван срок ликвидации зависимости ядерных сил России от Белоруссии

          момент истины


          Франция призналась, почему Запад боится разгрома боевиков в Идлибе

          внешнее вмешательство


          США резко подняли ставки в сирийской войне нервов

          искусственный раскол


          Как и зачем США создают «автокефальную церковь на Украине»

          православный раскол


          Егор Холмогоров: Украинский церковный сепаратизм инициировала власть западных стран

          скандал в Ленинке


          Антон Крылов: В РГБ позорно повторили булгаковский фельетон столетней давности

          актуальный юбилей


          Дмитрий Дробницкий: Через 10 лет после мирового кризиса экономикой рулят все те же шарлатаны

          на ваш взгляд


          Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?

          Россия пугает Китай Монголией

          Китай выбирает прямой газопровод из России, а не через транзитную Монголию   12 сентября 2018, 22:05
          Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные.

          Монголия готова сотрудничать по вопросу строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступая на Восточном экономическом форуме. «Выражаю благодарность президенту Путину за поддержку нашего предложения, надеюсь, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже его поддержит. Мы готовы создать крепкие правовые условия для осуществления этого проекта», – добавил глава Монголии.

          В июне президент Владимир Путин на встрече с Халтмаагийном Баттулгой и Си Цзиньпином действительно заявил, что Россия поддерживает предложение Монголии построить через территорию этой страны магистральные нефте- и газопроводы из РФ в Китай. «Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование», – сказал российский президент.

          Есть ли будущее у этого проекта?

          Как известно, Россия до сих пор справлялась с задачей поставки газа в Китай без посредников. В 2014 году Москва подписала исторический контракт на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», по так называемому восточному маршруту. По нему газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Газопровод почти уже построен, осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода. Первые поставки газа намечены на конец 2019 года. Контракт предполагает поставку 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет на сумму 400 млрд долларов.

          Тогда и зашла речь и о втором газопроводе в Китай по западному маршруту – «Сила сибири – 2». А именно о поставках газа из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край на северо-запад Китая в объеме 30 млрд кубометров в год.

          Однако согласование параметров поставок затянулось. Контракт до сих пор не подписан. «Пекин сильно торгуется по цене. Стоимость газа – это единственное, что сейчас обсуждается», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собственно, мифический проект газопровода через Монголию – это альтернативный вариант проекта «Сила Сибири – 2».

          «Своим одобрением газопровода через Монголию Владимир Путин намекает Китаю на то, что если вы не хотите строить газопровод через нашу западную границу напрямую, тогда давайте построим через Монголию. В этом случае маршрут станет короче, потому что газ китайцам нужен на восточном побережье», – говорит Юшков.

          Другое дело, что Китаю поставки через Монголию совершенно не нужны. Ведь Монголия в данной ситуации может легко превратиться в несговорчивого транзитера (которым в свое время оказалась Украина), шантажировать Москву и Пекин перекрытием вентиля, разжигать газовые войны. От такого соблазна действительно сложно устоять. Поэтому альтернативный газопровод через Монголию – это, скорее всего, попытка Москвы дать толчок, чтобы Китай активней вел переговоры с Газпромом.

          Китайская сторона стремилась снизить цены на российский газ, но Газпром на уступки не шел. «Газпром хочет, чтобы поставки газа для китайского рынка были равнодоходными с поставками в Европу. Потому что сырьевая база одна и та же – Западная Сибирь», – поясняет Юшков.

          Теперь переговоры по «Силе Сибири – 2» возобновились с новой силой на ВЭФе во Владивостоке. Накануне на переговорах с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту. Все технические условия уже согласованы, осталось лишь «немного договориться», заявил в среду глава Минэнерго Александр Новак. Когда этот контракт будет подписан, идея газопровода через Монголию станет неактуальной.

          «Переговоры идут долго. Но тот факт, что Китай начал активно переходить с угля на газ, а также дестабилизация в Туркмении, которая является одним из поставщиков газа в Китай, подвигает Пекин к тому, чтобы быстрее подписать контракт с Россией», – говорит Юшков.

          Потребление газа в Китае в прошлом году выросло более чем на 15% – до 237 млрд кубов, в первом полугодии текущего года рост составил уже 17,5%. При этом потребление растет намного быстрее, чем собственная добыча.

          В первом полугодии 2018 года Китай уже обошел Японию и стал первым в мире импортером природного газа.

          Экспорт газа в Китай вырос более чем на 35% – до 58,4 млрд кубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

          «Монголии, разумеется, было бы выгодно стать транзитной страной и иметь возможность закупать российский газ без поисков альтернативных маршрутов. Однако газовый маршрут через Монголию пока не имеет права на жизнь, тем более что на текущем ВЭФе Китай и Россия уже объявили почти о завершении переговоров по «Силе Сибири – 2», – говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

          С другой стороны, Монголия еще недавно собиралась строить ГЭС на реке Селенга, что, по оценкам экологов, могло угрожать экосистеме Байкала. Если газопровода не будет, то России, видимо, придется предложить что-то другое в обмен на отказ Монголии вредить Байкалу.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............