Россия пугает Китай Монголией

Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные.

Монголия готова сотрудничать по вопросу строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Об этом заявил президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступая на Восточном экономическом форуме. «Выражаю благодарность президенту Путину за поддержку нашего предложения, надеюсь, что председатель КНР Си Цзиньпин тоже его поддержит. Мы готовы создать крепкие правовые условия для осуществления этого проекта», – добавил глава Монголии.

В июне президент Владимир Путин на встрече с Халтмаагийном Баттулгой и Си Цзиньпином действительно заявил, что Россия поддерживает предложение Монголии построить через территорию этой страны магистральные нефте- и газопроводы из РФ в Китай. «Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея. Но, безусловно, как всегда в таких случаях, нужно тщательно проработать технико-экономическое обоснование», – сказал российский президент.

Есть ли будущее у этого проекта?

Как известно, Россия до сих пор справлялась с задачей поставки газа в Китай без посредников. В 2014 году Москва подписала исторический контракт на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», по так называемому восточному маршруту. По нему газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Газопровод почти уже построен, осталось сварить всего 40 км линейной части газопровода. Первые поставки газа намечены на конец 2019 года. Контракт предполагает поставку 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет на сумму 400 млрд долларов.

Тогда и зашла речь и о втором газопроводе в Китай по западному маршруту – «Сила сибири – 2». А именно о поставках газа из Ямало-Ненецкого автономного округа через Алтайский край на северо-запад Китая в объеме 30 млрд кубометров в год.

Однако согласование параметров поставок затянулось. Контракт до сих пор не подписан. «Пекин сильно торгуется по цене. Стоимость газа – это единственное, что сейчас обсуждается», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Собственно, мифический проект газопровода через Монголию – это альтернативный вариант проекта «Сила Сибири – 2».

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«Своим одобрением газопровода через Монголию Владимир Путин намекает Китаю на то, что если вы не хотите строить газопровод через нашу западную границу напрямую, тогда давайте построим через Монголию. В этом случае маршрут станет короче, потому что газ китайцам нужен на восточном побережье», – говорит Юшков.

Другое дело, что Китаю поставки через Монголию совершенно не нужны. Ведь Монголия в данной ситуации может легко превратиться в несговорчивого транзитера (которым в свое время оказалась Украина), шантажировать Москву и Пекин перекрытием вентиля, разжигать газовые войны. От такого соблазна действительно сложно устоять. Поэтому альтернативный газопровод через Монголию – это, скорее всего, попытка Москвы дать толчок, чтобы Китай активней вел переговоры с Газпромом.

Китайская сторона стремилась снизить цены на российский газ, но Газпром на уступки не шел. «Газпром хочет, чтобы поставки газа для китайского рынка были равнодоходными с поставками в Европу. Потому что сырьевая база одна и та же – Западная Сибирь», – поясняет Юшков.

Теперь переговоры по «Силе Сибири – 2» возобновились с новой силой на ВЭФе во Владивостоке. Накануне на переговорах с Путиным председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта по поставкам газа по западному маршруту. Все технические условия уже согласованы, осталось лишь «немного договориться», заявил в среду глава Минэнерго Александр Новак. Когда этот контракт будет подписан, идея газопровода через Монголию станет неактуальной.

«Переговоры идут долго. Но тот факт, что Китай начал активно переходить с угля на газ, а также дестабилизация в Туркмении, которая является одним из поставщиков газа в Китай, подвигает Пекин к тому, чтобы быстрее подписать контракт с Россией», – говорит Юшков.

Потребление газа в Китае в прошлом году выросло более чем на 15% – до 237 млрд кубов, в первом полугодии текущего года рост составил уже 17,5%. При этом потребление растет намного быстрее, чем собственная добыча.

В первом полугодии 2018 года Китай уже обошел Японию и стал первым в мире импортером природного газа.

Экспорт газа в Китай вырос более чем на 35% – до 58,4 млрд кубов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Монголии, разумеется, было бы выгодно стать транзитной страной и иметь возможность закупать российский газ без поисков альтернативных маршрутов. Однако газовый маршрут через Монголию пока не имеет права на жизнь, тем более что на текущем ВЭФе Китай и Россия уже объявили почти о завершении переговоров по «Силе Сибири – 2», – говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

С другой стороны, Монголия еще недавно собиралась строить ГЭС на реке Селенга, что, по оценкам экологов, могло угрожать экосистеме Байкала. Если газопровода не будет, то России, видимо, придется предложить что-то другое в обмен на отказ Монголии вредить Байкалу.