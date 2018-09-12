Путин отметил стремительный рост товарооборота с Монголией

Президент Владимир Путин во время переговоров с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой на полях Восточного экономического форума отметил стремительный рост товарооборота между странами.

Путин выразил удовлетворение в связи с поступательным развитием отношений с Монголией, передает ТАСС.

Президент напомнил, что в 2017 году товарооборот между двумя странами вырос почти на 50%, а в первом полугодии 2018 года рост составил почти 30%.

«В прошлом году почти в три раза вырос объем транзитных контейнерных перевозок через территорию Монголии по Улан-Баторской железной дороге», – добавил глава российского государства.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России на полях Восточного экономического форума во Владивостоке выразил уверенность, что их с президентом Монголии общее увлечение дзюдо будет способствовать развитию деловых и личных отношений.