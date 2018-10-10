Россия уведомила Японию о проведении стрельб в районе южных Курил

Японские издания «Санкэй» и «Иомиури» утверждают, что российские власти уведомили Токио о проведении серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

По данным японских правительственных источников, стрельбы запланированы на 17-20, 21-27 и 28-31 октября и пройдут в районе острова Итуруп, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России протест.

По данным японской печати, стрельбы в районе южных Курил в 2018 году проводились уже десять раз.

Напомним, в понедельник Япония призвала Россию не проводить стрельбы в районе Курил.

На прошлой неделе Япония якобы выразила России протест в связи с проведением стрельб на Курилах. Россия решительно отвергла претензии младших дипломатов посольства Японии, которые подаются как выражение официального протеста.